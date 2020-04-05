Власти Москвы зарезервировали максимальное число больниц под борьбу с коронавирусом
05.04.2020, 8:08, Новости дня
Московские власти зарезервировали максимальное число больниц для борьбы с коронавирусом, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Мы приняли решение о мобилизации максимально большого количества больниц для борьбы с коронавирусом, максимум всего, что возможно, мы зарезервировали и готовим к этому вызову», – передает слова Собянина ТАСС.
Речь идет о почти 20 тыс. койках в больницах федерального, регионального подчинения и частных клиниках.
«Что касается Москвы, мы находимся в самой высокой группе риска в силу того, что огромное количество людей проехало через Москву или побывало за границей», – сказал он.
За минувшие сутки в РФ зафиксировали 582 новых случая коронавируса. Вечером в субботу сообщалось также о смерти двух пациентов 58 и 70 лет.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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