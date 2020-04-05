Указ Служителя Двух Святынь короля Салмана ибн Абдель Азиза Аль Сауда, да сохранит его Аллах

05.04.2020, 5:40, Разное



Аль-Хулайфи: Королевский указ о том, что государство берёт на себя выплату 60% от зарплаты для саудовцев, работающих в частном секторе, является стимулом для экономики

Суббота 1441/8/11 – 2020/04/04

Эр-Рияд 11 шаабан 1441 года по хиджре (4 апреля 2020 года) САН

Глава Агентства денежного обращения Саудовской Аравии Ахмед ибн Абдель Карим аль-Хулайфи высоко оценил указ Служителя Двух Святынь короля Салмана ибн Абдель Азиза Аль Сауда, да сохранит его Аллах, о том, что государство берёт на себя выплату 60% от зарплаты для саудовцев, работающих в частном секторе и в его учреждениях, пострадавших от мер предосторожности для борьбы с коронавирусом.

Аль-Хулайфи подтвердил, что этот королевский указ вносит большой вклад в продолжение процесса экономического развития, особенно на средних и малых предприятиях, и способствует сохранению рабочих мест в частном секторе.

Напомним, что Служитель Двух Святынь вчера издал указ, исключающий саудовских граждан, работающих на предприятиях частного сектора, затронутых последствиями распространения нового коронавируса, из статей №8, №10 и №14 системы страхования от безработицы. Таким образом работодатель имеет право вместо расторжения контракта с саудовским работником подать заявку на социальное страхование с требованием ежемесячной компенсационной выплаты работникам в размере 60% от заработной платы, зарегистрированной в системе социального страхования, в течение трехмесячного периода с максимальной суммой в 9 тысяч риалов в месяц и общей суммой достигающей 9 миллиардов риалов.