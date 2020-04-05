Почти каждый человек, умирающий от коронавируса, похоже, находится под влиянием, как минимум, одного из этих трёх факторов

05.04.2020, 7:39, Разное

Monday, March 30, 2020 by: Mike Adams

(Natural News) Этот анализ, основан не на каких-то опубликованных (на данный момент) исследованиях, а на текущих знаниях. На основе всего, что мы знаем сейчас, мы считаем, что подавляющее большинство людей, умирающих от коронавируса, находится под влиянием, как минимум одного из следующих трёх факторов:

# 1) Хронический дефицит цинка, часто возникающий из-за чрезмерного потребления обработанных пищевых продуктов, в которых не хватает минералов

# 2) Гипертония (высокое кровяное давление)

3) Прием лекарств по рецепту (в частности, лекарств от повышенного давления)

Мы полагаем, что этот список основан на компетентных наблюдениях за теми, кого в настоящее время сильнее всего поражает коронавирус. Связь гипертонии со смертельными исходами от коронавируса широко освещалась в публикациях. Еще несколько недель назад Bloomberg.news опубликовал статью под названием «Врач, один из ведущих специалистов по коронавирусу в Ухани, говорит, что высокое кровяное давление – это серьезный риск смерти». В статье указывается:

Пациенты с гипертонией, по-видимому, подвержены более высокому риску смерти от коронавируса, сказал один из ведущих китайских врачей интенсивной терапии, который лечит критически больных пациентов с середины января.

Из группы в 170 пациентов, которые скончались в январе в Ухане (первая волна жертв, вызванных возбудителем, который сейчас распространился по всему миру), почти половина страдала гипертонией.

В Соединенных Штатах, по данным Американской кардиологической ассоциации , около 100 миллионов американцев имеют высокое кровяное давление. Подавляющее большинство из этих людей «лечит» свои симптомы лекарствами от кровяного давления. (Конечно, это все медицинское мошенничество, так как лекарства на самом деле не «лечат» высокое кровяное давление. Они, скорее, маскируют симптомы, создавая иллюзию улучшения здоровья.)

Американцы принимают больше лекарств, чем любая другая страна в мире, и это одна из причин, почему мы считаем, что уровень смертности в США может оказаться значительно выше, чем в среднем в мире.

Дефицит цинка позволяет коронавирусу быстро размножаться в организме.

Мы также знаем, что дефицит цинка приводит к физиологической среде, которая позволяет коронавирусу очень быстро размножаться. Исследование, опубликованное в медицинском журнале PLoS, показало, что цинк «ингибирует активность РНК-полимеразы коронавируса in vitro». Это означает, что цинк блокирует механизм репликации вируса .

Кроме того, симптомы COVID-19, по-видимому, почти такие же, как симптомы дефицита цинка. На это указал Билл Сарди, который опубликовал таблицу с перечнем симптомов .

Дефицит цинка также объясняет, почему так много молодых спортсменов умирает от коронавирусной инфекции: интенсивные физические упражнения вызывают потерю цинка из-за потоотделения, и если эти люди не возмещают потерянный цинк при приеме пищевых добавок, у них может возникнуть хронический дефицит цинка.

Дефицит цинка на самом деле является одним из крупнейших источников дохода для Big Pharma, поскольку низкий уровень цинка приводит к появлению симптомов, которые диагностируются как диабет и другие заболевания. Как объяснил Prevention.com:

Дефицит цинка связан с множеством расстройств здоровья, таких как диабет, атеросклероз, болезнь Альцгеймера, неврологические расстройства, аутоиммунные заболевания и многое другое. Потенциальная связь? Цинк поддерживает иммунную систему и способствует здоровому росту клеток.

«Когда вы не получаете его, ваш организм не может бороться с воздействием вредных свободных радикалов и воспалительными процессами, двух факторов риска, связанных с хроническим заболеванием», – говорит доктор Прасад.

Другие симптомы дефицита цинка включают медленное заживление, кожные заболевания, облысение, плохое зрение и даже проблемы со слухом или обонянием. Примечательно, что COVID-19 заставляет людей почти полностью терять обоняние.

Наконец, многие лекарства фактически лишают организм цинка , что создает повышенную уязвимость к коронавирусу для людей, которые принимают несколько рецептурных лекарств.

Токсичность лекарств от высокого кровяного давления

Высокое кровяное давление само по себе является фактором риска увеличения смертности от коронавируса, а лекарства от кровяного давления ещё больше увеличивают риск смерти пациента. Даже основные источники медицинских новостей, такие как Medical News Today, открыто пишут о токсичности и риске смерти от лекарств от кровяного давления:

Ученые из медицинского центра кардиологического института в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, обнаружили, что у людей с гипертонией, которые использовали альфа-блокаторы и альфа-2-агонисты для контроля своего артериального давления, наблюдалось увеличение вариабельности артериального давления, что может увеличить риск смертности.

Ведущий автор исследования доктор Брайан Клементс и его команда недавно представили свои результаты на научных сессиях Американского колледжа кардиологов (ACC) в 2018 году, которые состоялись в Орландо, штат Флорида.

Согласно новому исследованию, проведенному доктором Клементсом и его коллегами, определенные виды лекарств, которые используются для снижения артериального давления, могут способствовать риску смерти.

Конечно, есть гораздо более безопасные альтернативы для естественного снижения кровяного давления. Было показано, что калий снижает кровяное давление более безопасно, чем лекарства, отпускаемые по рецепту, и даже какао (шоколад), как известно, снижает кровяное давление лучше, чем лекарства, отпускаемые по рецепту .

Тем не менее, лекарства от кровяного давления широко предписываются больным, потому что они приносят прибыль для Big Pharma и откат для врачей .

Резюме: если у вас нет высокого кровяного давления, дефицита цинка или вы не принимаете лекарства от кровяного давления, ваш риск смерти от коронавируса чрезвычайно мал

Мы уверены, что по мере появления новых данных они покажут, что подавляющее большинство случаев смерти от коронавирусов происходит у людей с этими тремя основными причинами, одна из которых – простой дефицит цинка, который можно лечить и избавляться от него за копейки в день.

Хотя существуют и другие сопутствующие факторы, такие как диабет, инсульт и ИБС, наиболее распространенными факторами, вероятно, в конечном итоге будут высокое кровяное давление (гипертония) и дефицит цинка.

В настоящее же время, Big Pharma контролирует медицинские учреждения, лживые средства массовой информации и даже Белый дом что означает, что вы никогда не услышите ни слова о цинке или опасностях лекарств от кровяного давления. Big Tech подвергает цензуре всю информацию о природных средствах, способах лечения или предотвращения коронавируса, кроме фармацевтических препаратов и вакцин, поскольку все технические гиганты являются «подстилками» Big Pharma.

Коронавирус, на самом деле, может быть точно описан как почти бинарная система оружия, которая убивает людей, которые полагаются только на фармацевтические препараты и отрицают полезность пищевых добавок. Чтобы умереть от коронавируса, вам нужно быть человеком, который считает, что пищевые добавки – это обман, что нужны фармацевтические препараты. Вот кто сейчас в значительной степени умирает от коронавируса по всему миру.

Ни одно правительство не будет поощрять граждан принимать пищевые добавки, потому что это не отвечает интересам корпораций

Ни одно правительство в мире не рекомендует цинк, витамин С, магний или здоровый образ жизни. Без единого исключения, каждое правительство в мире использует в качестве единственно возможных методов лечения коронавируса вакцины и лекарства, отпускаемые по рецепту.

Фактически, все смерти, происходящие сейчас, – это смерти по невежеству , а не от одного только коронавируса. Именно недостаток знаний и безумный уровень цензуры убивают человечество прямо сейчас. Если бы все могли читать Natural News, мы могли бы помочь спасти миллионы жизней, остановить размножение вируса и вернуть экономики нашего мира в активное состояние в рекордно короткие сроки.

Но этого, естественно, не хотят глобалисты. Они хотят массовых смертей, экономического разрушения, отчаяния, порабощения и широкого распространения человеческих страданий. И они держат на веревочке вакцину, похожую на морковку, надеясь, что вы переживете месяцы жестоких блокировок в надежде на то, что однажды предложат «чудо-вакцину», которая, между прочим, наверняка вас убьет.

Это потому, что глобалисты воюют с человечеством, и цензура натуральных лекарств является для них даже более высоким приоритетом, чем цензура политической речи. Вот почему мы подверглись цензуре еще до того, как была подвергнут цензуре Алекс Джонс: потому что мы учим людей, как избежать болезней, как пережить пандемии и избежать медицинской тирании авторитарного режима вакцинации, который скоро придет к вам, он будет ходить от двери к двери, с иглой наизготовку и пистолетом направленным вам в голову, требуя, чтобы вы приняли обязательную вакцину против коронавируса или потеряли все свои права как гражданин.

Этот день скоро наступит. Можете быть уверены в этом. И если вы откажетесь от вакцины против коронавируса, вы будете похищены и брошены в карантинный лагерь смерти, предназначенный для «противоборцев», которых будут считать массовыми убийцами и злодеями, представляющими угрозу для общественного здравоохранения.

Вот почему нам всем нужно распространять информацию о цинке … чтобы мы могли победить этот вирус еще до того, как вакцина появится . Этим мы отказываем фармацевтической промышленности в их ожидаемом «спасительном» сценарии – что они представят вакцину, в тот момент когда эпидемия пойдет на спад, а затем заявят, что «вакцина спасли человечество». Не стоит забывать что они сделали то же самое с полиомиелитом, и большинство врачей и ученых, живущих сегодня, все еще верят в “вакцина-против-полиомиелита” пропаганду.

Наш мир все еще живет под авторитарной тиранией Большой Фармы, и это реальная причина, по которой десятки тысяч людей умирают от коронавируса прямо сейчас. Может быть, человечеству пора выбрать другое будущее для перемен.