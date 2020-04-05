Мифы о русских

05.04.2020, 7:39, Разное

– они не сдаются, но много пьют, и лень у них — матушка, но терпение и труд всё перетрут

Чего только нет в увлекательнейшей коллекции живучих мифов о русских, созданных иностранцами, да и нами самими. Автор 200 публикаций об истории повседневной жизни и быта русского народа взвешивает, чего в нас было больше испокон веков — сердечности, терпения или лени.

Разобраться с этой коллекцией мы решили с помощью главного научного сотрудника отдела этнографии русского народа Российского этнографического музея, доктора исторических наук, профессора Изабеллы Шангиной.

1 Русские не улыбаются

Русский человек умеет смеяться и веселиться. С давних, еще языческих времен веселье, смех воспринимались как признак жизни, живого, человеческого пространства: «Смеемся — значит живем!» Пословица же «Смех без причины — признак дурачины» появилась под воздействием отцов христианской церкви, которые считали смех и веселье грехом.

Они запрещали их, ссылаясь на Евангелие от Луки: «Горе вам, смеющиеся ныне! Ибо восплачете и возрыдаете». Не одобряет это и нынешняя церковь. «Христос ведь не улыбался», — говорят там. И в деревне могут одернуть: «Чего ты тут лыбишься ни с того ни с сего?»

Так повелось, что, по мнению русского человека, улыбка — очень важная вещь, которая демонстрирует, что тот, к кому она обращена, ему очень приятен. Улыбка обычно дается, так сказать, в подарок только знакомым и милым людям. Улыбаться всем подряд — глупость. Но, кстати, толпа на улице где-нибудь в Париже или Нью-Йорке тоже не улыбается голливудской улыбкой — люди идут, погруженные в свои дела…

2 Русские – главные пьяницы на планете

Как и у любого другого народа, у русских с давних пор были опьяняющие напитки: сначала меды, пиво, брага, а со времен Ивана Грозного — водка. Однако «злоупотребляли» в большинстве своем только в праздники, когда, как считалось и считается сейчас, положено много пить, есть и веселиться. В будни это осуждалось, так же как и осуждается сегодня.

Однако в РФ были действительно годы повального пьянства — когда жизнь страны и людей становилась чрезвычайно тяжелой и люди пытались найти в нем забвение. Это Смутное время начала XVII века, ознаменовавшееся стихийными бедствиями, войнами и народными восстаниями; первая четверть XX века, отмеченная кровопролитными войнами — Первой мировой и Гражданской, экономическим спадом и разрухой. Когда кризис кончается, жизнь становится стабильной, сравнительно благополучной, – пьянство заканчивается.

Видимо, миф о «русских алкоголиках» – от неумеренности в выпивке. Мы пьем, как язычники, чтобы достичь просветления — слияния с божеством, в честь которого устроен праздник. До тех пор, пока не наступит приятное сакральное состояние отрицания действительности — как в раю…

3 Русские ленивы

Этот миф создали и пустили по миру иностранцы, посещавшие Россию в XVI-XVII веках. В то же время они отмечали, что Московия — страна богатая и процветающая. На самом же деле у русских труд занимал и занимает главное место. Он является основой жизни, отсюда и «Человек рожден на труд», «Без труда нет добра», «Не трудиться — так и хлеба не добиться».

Неверное представление о русском народе как народе-лентяе сложилось у чужеземцев, вероятно, потому, что их знания русской жизни были очень поверхностными. Они жили в городах, редко общались с основным населением страны в деревнях и не понимали ритма труда земледельца. Основная его работа приходилась на летнее время, которое в РФ короче, чем в Западной Европе.

За 3-4 месяца в суровых природных условиях на плохих почвах надо было много и интенсивно работать, чтобы вырастить достойный урожай. Зато зима, длившаяся почти 6 месяцев, освобождала крестьян от многих занятий, позволяла им отдохнуть.

Кроме того, в РФ вплоть до революции было много дней (свыше 170, включая воскресенья), когда любая работа была запрещена. Считалось, что в эти дни люди должны посвятить себя общению с Богом…

4 Русские очень терпеливы

В обыденной жизни, когда она течет ровно, русские обычно терпеливы к разным неурядицам и неприятностям.

Считается, что если быть терпеливым, то в конце концов все будет хорошо: «Оттерпимся — до чего-нибудь дотерпимся», «Время придет – и час пробьет, подождем – что-нибудь и выждем». Это тоже наследие православия, в котором терпение считалось главной ценностью человека: «Бог терпел и нам велел».

Пожилые женщины, пережившие войну, пересказывая свою нелегкую биографию — муж погиб на фронте, брат умер, сын пьяница, пенсия маленькая, — часто говорили: «Ну что делать, пришлось терпеть». Человек терпит и не хочет взбунтоваться на свою судьбу: «Так жизнь сложилась»…

5 Русские очень душевные люди

Русские считают искренность очень важным качеством и рассматривают ее как один из аспектов честности. По их мнению, противоречия между реальными чувствами к человеку и словами, которые произносятся в его адрес, быть не должно. Если оно имеется, то характеризует такого человека как бесчестного, утратившего чувство собственного достоинства.

На шкале нравственных ценностей русского народа одно из первых мест отводится такому качеству человеческой личности, как добросердечие: под этим словом, сейчас уже не употребляющимся в разговоре, понимается сочувствие человеку, попавшему в сложную жизненную ситуацию, сострадание, стремление помочь в беде, оказать «милость падшим» — арестантам, нищим, побежденным врагам.

В РФ в отличие от многих стран приветствуется разговор «по душам»: в нем человек зачастую не просто рассказывает о своей жизни, но и сожалеет о поступках, которые вольно или невольно совершил по отношению к другим людям. Эта особенность характера напрямую связана с православной традицией покаяния и потребностью человека к «излиянию души»: считается, что это дает ей очищение, облегчает боль и восстанавливает внутреннюю гармонию.

К слову, характерная особенность поведения наших людей, особенно женщин, — стремление выспросить тебя о твоей личной жизни. Иностранцам это кажется признаком невоспитанности. Причиной такого поведения, вероятно, может быть излишнее добросердечие: хотят узнать твои обстоятельства и посочувствовать, дать совет.

Кроме того, сказываются традиции общинного образа жизни русских крестьян, составлявших почти 90% населения страны. В общине все было на виду, все всЁ о всех знали. Такого понятия, как индивидуальное пространство, в которое нельзя вторгаться, не было…

6 Русские – рабы в душе, для них нормально почитание жесткой власти

Пока еще никто не сумел доказать, что русский человек в душе раб, хотя и стараются уже почти 150 лет. Если бы он на самом деле был таким, то пошел бы под власть шведов с поляками в Смутное время начала XVII века и под власть Наполеона в XIX веке и жил бы под властью Гитлера в его «Великой Германии», но этого не произошло.

Русские почитают не жестокую власть, а хорошего начальника, который, как они надеются, во всем прекрасно разбирается и может им помочь. Вот поэтому со своими просьбами они обращаются именно к президенту Владимиру Путину, а не к местному губернатору. Вряд ли это является проявлением рабских черт – скорее, слабые отголоски традиционной веры в то, что высшая власть благословенна Богом и именно поэтому может оказать людям действенную помощь…