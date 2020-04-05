Нефть, газ и Лукашенко

05.04.2020, 7:38, Разное

Почему команда Лукашенко требует у РФ нефть за копейки

Никита Юрченко, life.ru

Фото © Danil Shamkin / NurPhoto via Getty Images

Эксперты считают, что цена на нефть в четыре доллара за баррель — это несбыточная мечта Александра Лукашенко, продекларированная для внутренней аудитории.

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас сообщил, что республика рассчитывает получить в апреле порядка двух миллионов тонн российской нефти по цене около четырёх долларов за бочку.

Доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Геворг Мирзаян считает, что Белоруссия в данной ситуации просто ведёт себя не очень красиво, пытаясь решить достаточно мелочные вопросы.

— Александр Лукашенко понимает, что нефть сейчас торгуется на пике падения, по фьючерсным контрактам можно будет её купить за эту же сумму. Идея закупить по копеечным ценам, а потом отыграться, конечно, интересная, но весьма вероятно, что их с такими предложениями не поддержат в “Роснефти”, — сказал Мирзаян.

Эксперт подчеркнул, что не стоит сравнивать ситуацию Беларуси с Украиной. В Беларуси есть воля одного человека — Александра Лукашенко. Он, с одной стороны, хочет получать льготы, с другой стороны, не хочет платить интеграцией, а любые инициативы в духе “льготы в обмен на интеграцию” он трактует как стремление Москвы захватить Минск и сделать Беларусь частью Российской Федерации, что, по мнению Мирзаяна, в корне неверно.

Экономист Александр Роджерс считает, что Лукашенко просто засиделся в кресле президента и весьма своеобразно смотрит на окружающую действительность.

— Лукашенко не может понять, что халява кончилась. Нет интеграции — нет льгот. Я полагаю, что он пытается законсервировать страну, чтобы передать её по наследству своему сыну Николаю, а в рамках интеграционных процессов это не получается. Впечатление, что Александр Григорьевич немного в маразме, вещи, которые он говорит, даже стремлением к независимости не объяснить. Например, весь мир косит эпидемия коронавируса, а Батька в неё не верит, так сказать, отрицает существование, — заметил эксперт.

По мнению профессора ВШЭ Александра Суздальцева, главная трудность Беларуси не в том, что РФ продаёт нефть дорого, а в том, что нефть дешёвая на мировых рынках.

— Когда нефть дорогая, им выгоднее. Их ведь интересует разница, которая иногда достигает 50%. Они до девяти миллиардов долларов выручали от перепродажи. Если мировая цена будет четыре доллара за бочку, а РФ продаст за два доллара — хорошо, но если мировая цена 80 долларов, а мы продаём по 60, то разница 20 долларов, тут уже жить можно. А на два доллара не проживёшь. Белорусская нефтехимия из валютного цеха и кормилицы превращается в ничто, — подчеркнул Суздальцев.

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Эксперт отметил, что с 20 декабря 2019 года это уже пятая попытка белорусской стороны сообщить, что переговоры прошли успешно и все проблемы урегулированы, однако об этом ничего неизвестно российской стороне.

— Возможно, это высказывание для внутренней аудитории. За долгие годы нашей “интеграции” в Беларуси сформировалась дотационная система, основанная на ожиданиях России. На 1 января 2020 года общее количество выданных дотаций равнялось 133 млрд долларов за более чем 20 лет. Были периоды, когда за год давали более 10 млрд, это были безвозвратные средства. По сути, мы обеспечивали до 15% ВВП Белоруссии. Вот целевой аудитории говорят, всё в порядке, вопросы решены, — рассказал Суздальцев.

Он отметил, что в обмен на российские дотации Беларусь всегда подчёркивала особые союзнические отношения. Но что это за союзники, которые не признают Крым российским, Абхазию и Южную Осетию независимыми и наживаются на войне в Донбассе? На эти вопросы, по мнению Суздальцева, белорусская сторона отвечает истерикой, суть которой в том, что у Белоруссии, мол, есть суверенное право препятствовать РФ на международной арене, которое РФ же и должна оплачивать.

“Из-за этих цен на газ РФ развалила все постсоветское пространство”

Лукашенко захотел снизить цену на газ сразу в три раза. Экономисты спрогнозировали, уломает ли он Россию.

В середине февраля «Газпром» и Беларусь договорились по цене на газ до конца текущего года: 127 долларов за тысячу кубометров.

Но в последние недели стоимость энергоносителей на мировом рынке кардинально изменилась. Несколько дней назад СМИ сообщили: спотовые цены на газ в Европе под давлением рекордных остатков газа в подземных хранилищах после очень мягкой зимы и растущих поставок сжиженного природного газа упали до уровня внутрироссийских цен. А это около $80 за тысячу кубометров.

В четверг Александр Лукашенко высказал претензии в части ценообразования на поставляемый российский природный газ.

«Уже в Европе цены нет такой. Уже $80 в Германии. Так туда же еще качать, а это главные затраты. Это значит, что для Беларуси фактически цена получится с учетом логистики около $40-45», – сделал подсчеты руководитель страны.

UDF.BY поинтересовался у экономистов: удастся ли Минску уговорить Москву пойти на уступки?

«Можно просто просить Россию об одолжении. Но она делать это не обязана»

Старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб отметил, что многое будет зависеть от условий действующего контракта.

«Понятно, что ситуация в мире изменилась: кризис, подешевела нефть, подешевел газ, в том числе на европейских рынках. Однако надо знать, заложена ли в контракте возможность пересмотра цены или нет», – сказал Иосуб.

Аналитик предложил представить обратную ситуацию.

«А что произошло бы, если бы цена на газ сильно выросла? Имела бы в этом случае РФ возможность сказать: мы вам продаем газ дешево, а справедливая цена в два-три раза выше, давайте повышать стоимость? Нужно понимать, что когда заключается контракт на определенный срок, стороны не знают, как изменится цена в будущем, но договариваются его исполнять», – отметил Иосуб.

Мнение аналитика таково: если в контракте предусмотрено, что можно апеллировать к мировой цене и пересматривать условия, то этой возможностью нужно пользоваться.

«В ином случае можно просто просить Россию об одолжении. Но она делать это не обязана», – заключил Иосуб.

На днях руководитель Беларуси осуждал цены на российский газ с премьер-министром Армении Николом Пашиняном: стороны сошлись во мнении, что они завышены. Политики обсудили возможность встречи лидеров ЕАЭС для обсуждения экономических вызовов.

Смогут ли эти страны вместе добиться скидок от России? Старший аналитик «Альпари» считает, что нет.

«Сколачивание коалиций не поможет, если в контрактах между сторонами возможности пересмотра контракта не предусмотрено. Если РФ не согласится идти на уступки по цене, то какие ответные действия может предпринять Беларусь?» – задал риторический вопрос Иосуб.

«Цены на нефть и газ могут рассматриваться как одноуровневые»

Руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико отметил, что в последние годы цены на российский газ были завышены.

«Я всегда говорил, что $40-45 за тысячу кубометров – такой и должна быть средневзвешенная цена. При Ельцине мы покупали газ за $15. Но понятно, что некоторым в РФ нужно еще купить яхты и особняки за миллионы долларов», – сказал Заико.

Экономист обратил внимание на другой показатель.

«Цены на нефть и газ могут рассматриваться как одноуровневые. Если сейчас нефть идет по $20-25, то почему бы газу не стоить примерно столько же?» – считает Заико.

В целом он полагает, что цены на российский газ – это «базарно-психологический тариф».

«Из-за этих цен РФ развалила все постсоветское пространство. Ребята хотели нажиться на высоких тарифах», – отметил руководитель аналитического центра «Стратегия».