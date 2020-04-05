Степное растение может стать эффективным лекарством против коронавируса

05.04.2020, 7:37, Разное

Растение с мелкими желтыми цветочками под названием Вайда Красильная (Ísatis tinctória) в Европе и России ранее использовалось для получения синей и зеленой краски.

Оно также известно как медоносное растение, а из его корней выжимали масло, похожее на льняное.

В Китае при этом вайду красильную давно использовали в традиционной медицине при лечении простудных и воспалительных заболеваний, готовя из нее чаи и отвары.

Биологи из Томского государственного университета давно подробно изучили свойства вайды красильной и сейчас предлагают использовать ее в качестве эффективного противовирусного средства, в том числе для лечения нового коронавируса. Сообщается, что ее высокая противовирусная и антимикробная активность уже подтверждена результатами исследований ГНЦ «Вектор».

Как пишут на официальном сайте ТГУ, в условиях пандемии коронавируса необходимы эффективные подходы для защиты населения и одной из таких мер могло бы стать использование травы и корня вайды для изготовления профилактических и лечебных фитокомплексов.

Также отмечается, что водные экстракты вайды, наряду с жимолостью японской, использовались для лечения больных при вспышке вируса SARS (птичий грипп – разновидность коронавируса) в Китае в 2003 году.

"Вайда красильная выращивается в СибБС ТГУ на протяжении десяти лет, – поясняет заведующая лабораторией сельскохозяйственных растений СибБС, доцент кафедры сельскохозяйственной биологии БИ ТГУ Светлана Сучкова. – Это двулетнее растение уже в первый год после посева даёт хорошую биомассу (траву и корень), которую можно использовать в качестве лекарственного сырья. На второй год жизни вайда рано цветёт, поэтому в середине июля можно собирать семена, которые в наших условиях имеют высокие посевные качества".

Сотрудники Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» (Новосибирск) исследовали действие вайды, пиона красного и жимолости японской в экспериментах на чувствительных культурах клеток с использованием вирусов гриппа, кори, паротита, а потом проверили их действие на мышах с использованием вируса птичьего гриппа H5N1.

Серия экспериментов подтвердила высокую биологическую активность корня вайды. После ее применения выжило более половины грызунов, зараженных вирусом птичьего гриппа. Любопытно, кстати, что максимальный коэффициент защиты был зафиксирован у жимолости японской, которая оказалась эффективной в том числе от вирусов кори и паротита.

Как подытоживают учёные ТГУ, вайда очень неприхотлива, поэтому выращивать её в условиях Сибири довольно просто. При необходимости его сотрудники могут выращивать вайду в больших объёмах, достаточных для промышленного производства фитосборов с противовирусной, антибактериальной и иммуностимулирующей активностью.