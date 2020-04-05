 

Жители пяти городов Индии сообщают о загадочном человеке-обезьяне

05.04.2020, 7:37, Разное

Как минимум несколько очевидцев из пяти индийских городов в последние дни рассказали журналистам о странном существе. Это существо, которое одни описывают как большую обезьяну, а другие как нечто человекоподобное, приходит по ночам и бегает по домам и дворам, а еще громко стучит в двери и окна.

Об этом загадочном существе пишут многие индийские газеты, в том числе NewsdIn (Паранормальные новости – paranormal-news.ru). 

В Индии во многих городах можно увидеть обезьян на улицах, но они давным давно привычная часть пейзажа и по размерам не превышают небольшую собаку. Но то существо, которое сейчас пугает индийцев, куда крупнее. 

В СМИ описывается, что существо с нечеловеческой ловкостью перепрыгивает через препятствия, причем делает это настолько быстро, что никому еще не удалось не только заснять его на телефон, но и просто разглядеть.

Обычные назойливые индийские мартышки могут напугать разве что маленького ребенка

Все это происходит уже больше недели и люди очень напуганы. В некоторых местах якобы доходит даже до паники и люди боятся выходит по ночам из своих домов.

Газеты сообщают, что загадочного человека-обезьяну видели в городах Карриккад, Северный Каррикад, Вилланнур, Арувайи и Конганнур, все в штате Керала на юго-западном побережье Индии. 

Самые подробные описания странного существа указывают лишь, что оно было темным, похожим на человека и ловко прыгало по деревьям как обезьяна. Некоторые подозревают, что имеют дело с психически больным человеком, который ведет себя как обезьяна. 

Однако есть описания того, что это существо может одним прыжком перемахнуть через стену дома, то есть прыгнуть на высоту более двух метров и крайне быстро перепрыгивает с одной крыши дома на другую. 

Человек на подобное физически не способен, поэтому большинство местных жителей считают, что это не человек, пусть даже и психически больной, а что-то иное.  

А некоторые тут же вспомнили панику в Дели, которая случилась в 2001 году. Тогда множество жителей города стали сообщать о странной обезьяне, ростом с 10-летнего ребенка, которая была покрыта с ног до головы черными волосами, имела красные глаза, а на груди носила что-то, похожее на металлический щиток с тремя кнопками. 

Эта обезьяна передвигалась часто на двух ногах, как человек, и лазала по стенам зданий, но также иногда нападала и на прохожих, нанося им царапины и ушибы.  Были сообщения и о серьезных ранах после нападения этой твари, и даже будто бы один человек погиб из-за нанесенных ему ран. 

Полиция подозревала, что это сбежавший из зоопарка или частного зверинца шимпанзе, однако никаких заявлений о побеге шимпанзе не было сделано. Исчезло это существо так же внезапно, как и появилась. 



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