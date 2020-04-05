Кошки в китайском Ухане заражены коронавирусом

05.04.2020, 7:37, Новости дня

Случаев передачи вируса от кошек к человеку пока не зафиксировано.

Кошки в китайском Ухане, откуда берет начало пандемия коронавируса, тоже заражены коронавирусом нового типа SARS-CoV-2.

Китайские ветеринары взяли образцы крови у ста бродячих и домашних кошек, которые живут на территории Уханя, и обнаружили, что примерно 15% из них были заражены коронавирусом нового типа. Результаты своих наблюдений медики опубликовали в электронной научной библиотеке bioRxiv.

«Мы открыли антитела к SARS-CoV-2 в организме более десяти кошек из Уханя. Это указывает на то, что нечто похожее может происходить и в других регионах Земли, которые охвачены эпидемией. Пока не известно, может ли вирус передаваться от кошек к людям, однако недавно наши коллеги доказали, что он может распространяться от одного животного к другому воздушно-капельным путем», – заявили ученые.

Коронавирус SARS-CoV-2, возбудитель болезни COVID-19, может проникать не только в организм человека, но и многих других млекопитающих. В их число, как доказали недавние опыты биологов, входят макаки-резусы, хорьки и кошки. На последних инфекция действует почти так же сильно, как и на человека.

Руководствуясь подобными соображениями, китайские ученые из Уханьского института вирологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета решили исследовать, насколько широко коронавирусная инфекция распространилась среди бродячих и домашних кошек, живущих в их городе.

Последующие опыты показали, что следы вируса были в крови 15 особей, то есть почти 15% от общего числа одичавших и домашних кошек, которые исследовали ветеринары и вирусологи. В случае с питомцами, по словам исследователей, источником вируса послужили их хозяева, которые перенесли COVID-19 в промежутке между январем и мартом этого года.

Как именно заразились бродячие кошки, ученые пока не могут объяснить. Вирус мог попасть в их организм как при контактах с людьми, которые пытались их покормить, так и в результате взаимодействий с частицами вируса, которые накопились на поверхности различных объектов окружающей среды.

Биологи подчеркивают, что случаев передачи вируса от кошек к человеку пока не зафиксировано. Однако это, учитывая возможность его переноса от одного животного к другому, исключать нельзя. Поэтому авторы статьи предлагают уже сейчас предпринять меры по дистанцированию людей и питомцев и введению строгих гигиенических и карантинных мер в отношении последних.

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