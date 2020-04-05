Один убитый, семь раненых: итоги взрыва в Подмосковье

05.04.2020, 7:36, Новости дня

Два человека пропали без вести.

В подмосковном Орехово-Зуево 4 апреля прогремел мощный взрыв. Обрушились этажи с пятого по третий в жилой пятиэтажке по адресу улица Гагарина, 31.

В результате ЧП погиб один человек, еще семеро ранены, из них трое в реанимации. Двоих человек пока не могут найти.

Как сообщает МЧС, во втором подъезде на третьем этаже взорвалась газовая колонка. Среди версий причин случившегося – утечка газа, а также утечка газового оборудования.

Пять квартир разрушены полностью, еще четыре пострадали. Из дома были эвакуированы 200 человек, по указанию губернатора Московской области, их разместят в гостиницах.

ОБластная прокуратура начала проверку в связи со взрывом газа.

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