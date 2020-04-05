Сергей «Паук» Троицкий дал советы россиянке, задержанной в Черногории за фейк о коронавирусе

05.04.2020, 7:36, Новости дня

Лидер «Коррозии металла» сам провел почти год в черногорской тюрьме.

Музыкант Сергей «Паук» Троицкий дал эксклюзивное интервью «Блокноту» на актуальную тему последствия фейков о коронавирусе.

Во второй половине марта 2020 года в черногорском городе Тиват задержали гражданку России, 35-летнюю А.Г., за пост на Facebook. Женщину обвинили в распространении ложной информации и сеянии паники.

На тот момент в Черногории официально не было ни одного случая заражения коронавирусом (единственная страна в Европе без COVID-19). Россиянка утверждала, что заражено около тысячи человек, шестеро умерли, а Черногорию в целом ждет «итальянский сценарий».

К 4 апреля в Черногории COVID-19 обнаружено уже у 197 человек, двое скончались.

О том, что ждет россиянку, корреспондент «Блокнота» поговорил с лидером группы «Коррозия металла». В 2016 году Сергеем «Пауком» Троицкий был задержан в Черногории и провел в тюрьме девять месяцев. Ему грозило 27 лет, но, по словам Паука, он сумел сбежать, а впоследствии был оправдан.

Троицкий убежден, что россиянка не может рассчитывать на справедливый суд и тем более грамотное следствие, которого, как утверждает Сергей, в Черногории просто нет. Как рассказал «Блокноту» музыкант, вся жизнь Черногории, и в том числе пенитенциарная система, коррумпирована сверху донизу. Обычная схема, согласно версии Троицкого, такова: человека задерживают под надуманным предлогом, наскоро предъявляют ему обвинение, а затем предлагают выбор: либо большой тюремный срок, либо срок небольшой, но с выплатой крупной суммы.

Музыкант предлагает использовать слабые места черногорской системы правосудия против нее самой. Так как следствие там фактически не ведется и данные они не собирают, то задержанной женщине следует запросить видеозаписи с камер наблюдения с прилегающих к ее дому улиц, чтобы доказать, что к ее вайфаю подключился посторонний и написал этот пост.

Вторая версия развития событий, по предложению Троицкого – занять позицию, что россиянка раскрыла правду о коронавирусе, которую скрывают власти страны.

По мнению Паука, задержанной россиянке нужно не доверять на 100% адвокатам, проверять и контролировать всё самое.

«Надо постараться загнать их в угол страха, потому что этот угол страха у них существует», – сказал Сергей Троицкий.

Напомним, что ранее эпатажный музыкант Никита Джигурда исполнил для “Блокнота” песню о коронавирусе.