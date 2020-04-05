Стали известны самые востребованные профессии на время пандемии коронавируса

05.04.2020, 7:36, Новости дня

Продолжают работу в привычном режиме отрасли по жизнеобеспечению граждан – продуктовая промышленность, медучреждения, аптеки.

Эксперты сайта HeadHunter (поиск работы) рассказали о самых востребованных профессиях в условиях парализовавшей всю планету коронавирусной инфекции.

В разгар пандемии SARS-CoV-2 не потеряли актуальность профессии в области медицины и фармацевтики, сообщается в материале «Российской газетой», подготовленного по данным HeadHunter.

Пользуются спроси и профессионалы в области безопасности и государственной службы, рабочего и домашнего персонала, строительства и недвижимости.

Упал спрос в сфере вакансий традиционных офисных профобластей – маркетинга, бухгалтерии, рекламы и PR, управления персоналом, юриспруденции.

Но уменьшение числа вакансий ни в одной области не привело к их полному исчезновению. Однако возникли нюансы. Зачастую предлагаемая варианты рассчитаны на удаленный вариант. Или же работодатель предлагает приступить уже после конца пандемии. Такие предложения поступают от компании в сфере IT, образование, услуги для бизнеса, маркетинга и рекламы.

Нетрудно заметить, что в привычном режиме работают специалисты сферы жизнеобеспечения – производство продуктов, здравоохранение, в том числе аптеки, предприятия срочного ремонта, погрузочно-разгрузочных работ и т.д. Значительно возрос спрос на курьеров служб доставки и сотрудников складов.

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