В центре Москвы полиция забрала мужчину во время выгула собаки. Животное бросили на улице

05.04.2020, 7:36, Новости дня

Адвокат Иисуса Воробьева обжаловал задержание в прокуратуре.

В Москве 4 апреля полиция задержала мужчину во время выгула собаки. От дома его отделяло 70 метров, при этом по правилам самоизоляции из-за пандемии коронавируса, допускается прогулка на расстояния до 100 метров от жилища.

Скандал произошел на Патриарших прудах в центре столицы. Полицейские заявили мужчине, что гулять в этом месте запрещено. Аргументы о том, что рядом находится его дом, не возымели успехи.

На опубликованном видео, которое выложила в Instagram пользователь Снежана Майская, видно как мужчину затаскивают в машину. Он сопротивляется, видимо объясняя, что не может бросить свою собаку.

«Дай я собаку возьму!», – кричит владелец пса, но, несмотря на протесты, его затаскивают в салон, чуть не прищемив руку.

В итоге мужчину, которого зовут Иисус Воробьев, отвезли в отделение – в ОВД по району Пресненский. Его собаку при этом оставили на улице. Позднее выяснилось, что животное сумело вернуться домой, так как ее нашла жена задержанного. Пса зовут Платон.

«Собаку не дали отвести домой, не дали связаться с супругой, посадили в свой автобус. Собака бегает, гавкает», – позднее сообщил Иисус Воробьев телеканалу «Дождь».

Произошедшее осудил член Совета Федерации Андрей Клишас. «Если полиция будет действовать в таком стиле, то московские суды будут долго еще разбираться с последствиями подобной самоизоляции», – заявил сенатор «Интерфаксу».

Представляющий интересы Воробьева адвокат готовит жалобу в прокуратуру на незаконное задержание.

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