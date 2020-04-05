Коронавирус всегда будет с нами

05.04.2020, 7:36, Новости дня

Новый коронавирус не исчезнет из человеческой популяции, считает руководитель государственного научного центра «Вектор» Ринат Максютов.

Коронавирус уже не исчезнет из человеческой популяции, он всегда будет с нами в форме сезонного заболевания, как нынешний грипп или ОРВИ. Об этом заявил директор государственного научного центра «Вектор» Ринат Максютов, которого цитирует «Интерфакс».

«Да, я уверен, что новый коронавирус не исчезнет из человеческой популяции, с большей вероятностью переформатируется в сезонное заболевание, и данный коронавирус будет все время находиться в человеческой популяции», — считает ученый.

Максютов отметил, что в России уже ведутся опыты – прототипы вакцин от вируса пока испытали на мышах и хорьках. На людях скорее всего экспериментировать начнут летом.

Напомним, что из российских городов сейчас больше всего инфицированных в Москве, там число заболевших превысило три тысячи. Погибли 24 человека.

Ранее врачи уверяли о том, что коронавирус и грипп принципиально отличаются друг от друга. Так, эпидемию гриппа побеждает «стадный иммунитет». Когда вирусом инфицировано подавляющее большинство представителей популяции человека, инфекция уже не может передаваться к новым носителям и постепенно умирает. А вот в случае с коронавирусом такого не происходит.

Замдиректора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус» сравнил коронавирус с другими инфекциями по опасности для жизни.

Семенов отметил, что есть вирусы, которые чащи приводят к смертельному исходу, чем коронавирус. Ученый в качестве примеров назвал вирус ближневосточного респираторного синдрома (MERS) и вирус атипичной пневмонии (SARS). Семенов отметил при этом, что эпидемия коронавируса еще не закончилась, так что рано делать выводы.

Новый коронавирус все еще плохо изучен и таит в себе много загадок. Например, серию странных смертей от инфекции во сне. Ранее были названы редкие симптомы коронавируса.

Также ученые выяснили, что россиян от коронавируса может защищать противотуберкулезная прививка БЦЖ, которую делали подавляющему количество населения. Также в борьбе с инфекцией может помочь плазма уже переболевшего человека. А сотрудник Сколково изобрели дезинфектант, который убивает коронавирус, но не вредит организму человека.

В свою очередь китайские радиологи установили, что ослабить проявление и последствия COVID-19 может насколько возможно ранняя диагностика и начало лечения.

Напомним, что инфекционисты определили сроки пика и конца эпидемии в России.