 

Пушков оценил лидерство США в американском рейтинге готовности стран к эпидемии

05.04.2020, 7:30, Новости дня

Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя американский рейтинг готовности стран мира к эпидемии, указал на разницу между жизнью и «пропагандистской реальностью».

Пушков прокомментировал запись политолога и историка Владимира Корнилова, который опубликовал «прошлогодний индекс готовности к борьбе с эпидемиями от Института Хопкинса». Лидерами индекса тогда были названы США и Великобритания. В топ-20 также попали Южная Корея и Испания, передает РИА «Новости».

«К вопросу о доверии к индексам», – сообщил Пушков в Twitter, отметив, что в действительности США и Великобритания оказались «среди лидеров по числу заболеваний».

«Отсюда ясно: кто заказывает индекс, тот его и «танцует», – отметил он, подчеркнув, что «в виртуальной пропагандисткой реальности все выглядит иначе, чем обстоит в подлинной жизни».

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— Vladimir Kornilov (@Kornilov1968) April 4, 2020

Напомним, США еще на прошлой неделе возглавили рейтинг самых зараженных территорий мира.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему американское здравоохранение оказалось неспособно предотвратить пандемию коронавируса в США.



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