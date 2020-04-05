 

У главы скорой помощи Москвы Николая Плавунова заподозрили коронавирус

05.04.2020, 7:30, Разное

Начальник скорой медицинской помощи Москвы Николай Плавунов подозревается в заражении коронавирусом Covid-19. По данным СМИ, врач самоизолировался в рабочем кабинете.
Как рассказал Mash, Николай Плавунов принял решение сдать тест на наличие коронавируса после того, как пневмонию заподозрили у его подчиненных: заместителей Георгия Введенского и Дмитрия Гаврилова. Все они контактировали с пациентами, у которых диагностировали инфекцию. В настоящее время Николай Плавунов трудится удаленно из своего кабинета и ожидает результатов сданного теста.

На данный момент в Москве общее количество зараженных составляет больше 3,3 тыс. человек. Из столичных больниц уже выписали 26 пациентов, сумевших выздороветь от китайской инфекции. За прошедшие сутки в городе умерли семь человек, а в общей сложности от коронавируса в столице страны скончались 27 граждан.

В начале года в РФ открыли оперативный штаб по противодействию распространению коронавируса. В январе власти прекратили чартерные рейсы с Китаем, была закрыта граница между двумя государствами. С 20 февраля в РФ действует запрет на посещение территории РФ китайскими гражданами. Пытаясь предотвратить продвижение вируса, правительство объявило режим нерабочих дней до 30 апреля включительно.



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