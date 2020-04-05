 

Андреева призвала пресс-службу Первого канала разобраться с мошенниками

05.04.2020, 7:30, Новости дня

Телеведущая Екатерина Андреева пожаловалась на то, что мошенники в интернете используют ее фотографии.

Андреева в Instagram предупредила, что в Сети «опять появились» ее фото «с ложными призывами что-то купить, куда-то что-то вложить, носить браслеты бабы Клавы, Любы и прочих бабуленций».

При этом мошенники пользуются «фотографиями, сделанными в студии программы «Время» не в первый раз». Андреева связывает это с тем, что она «вызывает доверие у людей».

Телеведущая попросила «всех включить мозги», указав, что «никогда программа «Время» не размещает» подобных рекламных призывов. 

Она обратилась к пресс-службе Первого канала: «Займитесь делом и пресеките эти позорящие честь и достоинство Первого канала публикации».

«У вас, кажется, есть для этого все рычаги. И это ваша прямая обязанность – стоять на страже и отстаивать репутацию канала», – сообщила она.



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