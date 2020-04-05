Названы способы увеличения скорости интернета на карантине

05.04.2020, 7:30, Разное

В период карантина при коронавирусе интернет становится главным средством для отдыха и работы. Давление на серверы увеличивается, но эксперты назвали способы для увеличения скорости сетей.

Любой пользователь может улучшить сигнал для достижения наибольшего быстродействия интернета. Если роутер способен поддерживать сигнал Wi-Fi 5 ГГц, то переключение на него обеспечит более высокую скорость передачи, но на незначительные дистанции. Быстродействие интернета тоже увеличится, если в зону покрытия будет попадать максимальная численность мобильных устройств.

Также специалистами рекомендуется переключиться на иной канал. Медленное соединение объясняется немалым числом лиц, которые решили воспользоваться одним каналом для получения информации. Нужно знать, что отдельные бытовые приборы способны создавать помехи для полноценной работы роутера. В таком случае специалисты советуют проверить функциональность беспроводного телефона или «микроволновки», потому как они могут использовать одинаковую с роутером частоту. В значительной мере на снижение скорости может повлиять заражение вирусами ПК. Эксперты рекомендуют регулярно проверять наличие обновлений на гаджетах и применять антивирусные программы.