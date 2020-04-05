 

Панин о Поклонской: Е…анутая

05.04.2020, 7:25, Новости дня

“Экс-прокурор” аннексированного Россией Крыма и депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская – “е…анутая”. Об этом российский актер Алексей Панин заявил в интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону.

Журналист спросил у актера, почему Поклонская написала на него заявление в полицию.

“Какой-то скандал был в прессе. Я снимался в проекте, где меня одели в Николая Второго. И она подала заявление, что типа я оскорбляю чувства верующих. Бл…дь, не помню. Е…анутая”, – сказал Панин.

По его словам, по этому заявлению он приходил к участковому, с которым “поржали”, но “без допросов серьезных”.

На вопрос, “прикольная” ли Поклонская, Панин объяснил, что ни разу ее не видел.

“Это же нужно человека знать. Ну как “прикольная”? Может, прикольная. Не знаю”, – отметил актер.

Панин: Чтобы ноги моей, бл…дь, – извините за слово “нога” – в этой, бл…дь, стране под названием “Россия” не было. Полный текст интервью

До аннексии Крыма Поклонская работала в органах прокуратуры Украины. 2 мая 2014 года президент РФ Владимир Путин назначил гражданку Украины Поклонскую “прокурором Крыма”.

В 2017 году после появления фильм “Матильда” об отношениях цесаревича Николая с балериной Матильдой Кшесинской Поклонская жаловалась в Генпрокуратуру РФ. Она говорила, что сюжет фильма оскорбляет императора как представителя российской власти. Генпрокуратура РФ не нашла экстремизма и оскорбления чувств верующих в фильме. Премьера ленты состоялась в октябре 2017 года. В декабре 2019 года Поклонская признала, что в истории с “Матильдой” была не права.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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