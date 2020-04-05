Украинцы обеспечены продуктами, и никакой нехватки не будет – Зеленский

05.04.2020, 7:25, Новости дня

У украинцев в условиях карантина из-за коронавирусной инфекции продукты есть. Об этом 4 апреля на селекторном совещании заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает сайт главы государства.

“Украинцы обеспечены продуктами, и никакой нехватки не будет, и пока потребности в дополнительных ограничениях экспорта нет”, – сказал он.

Зеленский также призвал Кабинет Министров “не обращать внимания на выходные”, работая над разработкой программ поддержки различных категорий социально незащищенных слоев населения на время карантина.

На 4 апреля в Украине, по сведениям Министерства здравоохранения, насчитывается 1096 подтвержденных случаев коронавирусной болезни, 28 человек умерли, 23 выздоровели.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 объявили карантин до 3 апреля. 25 марта Кабинет Министров ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране и продлил карантин до 24 апреля. 2 апреля условия карантина ужесточили: украинцам запретили гулять в парках и появляться в общественных местах без маски или респиратора, часть ограничений вступит в силу 6 апреля.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 4 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 1,14 млн, из них почти 234 тыс. выздоровели, а почти 61 тыс. умерли.