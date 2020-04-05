Юрист: Под флагом борьбы со схемами Уманский хотел запустить террор массовых налоговых проверок

05.04.2020, 7:25, Новости дня

Бывший министр финансов Украины Игорь Уманский собирался развернуть массовые проверки бизнеса под видом борьбы со схемами, заявила в своем Facebook юрист, партнер компании Arzinger Катерина Гупало.

“В эти дни в ленте разгоняется “зрадонька” со ссылкой на Уманского (информацию о его алкоголизме комментировать не буду), его высказывания на тему “скруток” и то, как он якобы инициировал борьбу с ними на сумму 5 млрд грн ежемесячно. Работая много лет с налоговыми спорами, понимаю, что под флагом борьбы со схемами экс-министр хотел запустить террор с массовыми налоговыми проверками, по результатам которых ежемесячно снимать по 5 млрд грн бюджетного возмещения НДС с реальных добросовестных предприятий, которые пока еще живы. Такое себе беспроцентное принудительное кредитование государства. Пока бизнес годами бы судился, господин Уманский отчитался бы о дополнительном профите – государство ничего никому не должно”, – написала она.

Юрист рассказала, что такой же подход к работе Уманский применял, когда раньше был и.о. министра.

“Сталкивалась с таким подходом во времена предшественников – у клиентов по несколько проверок в месяц, налоговых уведомлений-решений, штрафы, пени, уголовные производства, прессинг. Господин Уманский также “успешно” применял эти методы, когда исполнял обязанности министра финансов при премьере Юлии Тимошенко. О коррупции в таких методах отдельно напоминать не буду. Блокировка возврата НДС, которую предлагал господин Уманский, – это вымывание оборотных средств бизнеса, которые очень необходимы во время кризиса”, – подчеркнула Гупало.

Бюджетное возмещение НДС в последний год происходит в основном вовремя, системно и автоматически, отметила она.

“Надеюсь, в кризисном 2020 году так будет и впредь. Налоговых проверок и споров стало меньше, уровень коммуникации налоговой с бизнесом повысился, количество удовлетворенных жалоб на уровне ГНС Украины ощутимо возросло. Следовательно, все же склоняюсь к мысли, что последние новости вокруг данного лица – это скорее агония из-за увольнения и обида за то, что не дали расставить своих “нужных” людей в налоговой и таможне”, – подытожила автор.

Ці дні в стрічці розганяється "зрадонька" із посиланням на Уманського (інформацію про його алкоголізм коментувати не… Posted by Kateryna Gupalo on Laupäev, 4. aprill 2020

Уманский проработал министром меньше месяца – с 4-го по 30 марта 2020 года. Верховная Рада отправила его в отставку 249 голосами. Уманский до этого дважды работал в Минфине: в 2008–2010 годах – первым заместителем министра, а в 2009–2010 годах был и.о. министра.