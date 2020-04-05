Препарат от малярии, армия в Нью-Йорке, испытания на животных: мир продолжает борьбу с COVID-19

05.04.2020, 7:18, Новости дня

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 1 миллион 200 тысяч. Больше всего заболевших — в США, уже более 311 тысяч. Пока нет вакцины от этой инфекции, Соединенные Штаты решили использовать для борьбы с ней запасы противомалярийного препарата. О других противовирусных мерах в мире – подробнее.

Медикаментов в городе не хватит и на неделю. Об этом сообщил мэр Нью-Йорка, где заболевших коронавирусом COVID-19 уже более 60 тысяч. Причем пяти тысячам зараженных, по прогнозам, потребуются аппараты искусственной вентиляции легких. А оборудование и средства защиты — в большом дефиците. Бруклинские врачи уже пришли к выводу, что не дождутся государственных запасов, а вместо медицинских халатов будут носить дождевики и пакеты для мусора. Тем временем Дональд Трамп уже раздумывает над тем, чтобы прекратить внутреннее авиасообщение с регионами, где больше всего заразившихся. И заявляет, что направит армию на борьбу с коронавирусом.

"Мы собираемся выделить дополнительные силы. Это будут тысячи и тысячи военнослужащих, военных медиков, профессионалов, медсестер и врачей. Они отправятся на войну, на сражение, к которому никто из нас не был подготовлен в должной мере", — сообщил президент США Дональд Трамп.

В Италии, которая неоднократно упрекала Евросоюз в неоказании помощи, ученые заявили, что сами разработают спасительную вакцину. Правда, готова она будет не раньше 2021 года. А до конца этого года специалисты намерены провести клинические испытания на животных. Пока итальянские власти радуются, что многие пациенты сами идут на поправку.

"Количество пациентов, находящихся в реанимации, сократилось на 74. Это важная информация, она заслуживает внимания. Наконец-то наблюдается прогресс в лечении. Думаю, нам удалось переломить кризисную ситуацию", — отмечает глава Департамента гражданской обороны Италии Анджело Борелли.

В Британии растет число тех, кто нарушает рекомендации властей. Люди отказываются сидеть дома, игнорируют советы медиков и занимаются самолечением. Как это сделала, например, беременная невеста премьер-министра Бориса Джонсона. Она уже признала, что заразилась коронавирусом. Но ставить в известность врачей не сочла нужным и сама себе прописала постельный режим. Хотя британский минздрав предупреждает: в ближайшее время в стране ожидается пик заболеваемости, а при первых же симптомах простуды нужно немедленно обращаться в медицинские учреждения.