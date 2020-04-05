Строительство инфекционных медцентров в России идет с опережением графика

05.04.2020, 7:18, Новости дня

Минобороны форсирует темпы сдачи в эксплуатацию инфекционных медицинских центров. Для этого число строителей увеличено почти на треть. Теперь на 16 объектах в 15 регионах страны теперь трудятся свыше 5,5 тысяч человек.

Работы ведутся в круглосуточном режиме в три смены, задействованы сотни единиц спецтехники. Строительство идет с опережением графика, передает телеканал "Россия 24".

Первый многофункциональный медцентр в Нижнем Новгороде будет сдан уже к 20 апреля. Каждый такой объект будет укомплектован самым современным оборудованием. Медперсонал уже проходит обучение и курсы повышения квалификации. Формируется запас средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов.