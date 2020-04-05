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05.04.2020, 7:18, Новости дня

5 апреля "Русским витязям" исполняется 29 лет. Авиационная группа высшего пилотажа была образована в подмосковной Кубинке 5 апреля 1991 года. Тогда в состав эскадрильи входили шесть экипажей Су-27.

Сегодня летчики осваивают новейшие истребители Су-35С. Они получили их в конце 2019 года, напоминает телеканал "Россия 24". А ранее "Витязи" освоили программу высшего пилотажа на многоцелевых истребителях Су-30.

С первых лет существования "Русски витязи" — постоянные участники различных международных авиасалонов и других авиационных мероприятий на территории России. В частности, их можно увидеть на международном военно-техническом форуме "Армия" и Армейских международных играх.



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