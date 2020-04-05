Дональд Трамп сообщил о переброске войск в Нью-Йорк для борьбы с коронавирусом

05.04.2020, 7:09, Разное

Американский президент Дональд Трамп объявил о вводе войск в Нью-Йорк в целях борьбы с коронавирусной инфекцией. Всего в город намерены перебросить до 1 тыс. военных, медиков и медсестер, специалисты также окажут помощь другим штатам.

Принятие решения о вводе войск в Нью-Йорк состоялось на брифинге в Белом доме. Обстановка в городе с распространением коронавирусной инфекции одна из самых плачевных. Помимо военных в Нью-Йорк в рамках помощи будут отправлены аппараты ИВЛ (искусственной вентиляции легких). На данный момент их количество составляет 10 тыс. единиц, отметил Дональд Трамп.

По словам президента США, в Нью-Йорке будут расквартированы «тысячи и тысячи» военнослужащих, медсестер, медиков и других специалистов. Борьбу с коронавирусной инфекцией американский лидер сравнил с «настоящей войной». Кроме того, Дональд Трамп призвал людей готовиться к предстоящей тяжелой неделе, поскольку количество смертей от коронавирусной инфекции может резко возрасти.