 

Россия призвала Австрию доказать заявление о «дезинформации» по COVID-19

05.04.2020, 7:08, Новости дня

Посольство РФ в Австрии прокомментировало утверждение главы австрийского МИДа Александра Шалленберга о том, что Москва якобы распространяет дезинформацию о коронавирусе.

В посольстве заявили, что «было бы интересно увидеть хотя бы одно подтверждение этому голословному обвинению», передает РИА «Новости» со ссылкой на APA.

Российские дипломаты подчеркнули, что борьба с дезинформацией о коронавирусе является одной из приоритетных задач оперативного штаба при кабмине России.

Москва выразила сожаление в связи с тем, что СМИ в Европе все чаще публикуют недостоверную информацию о ситуации с распространением коронавируса в России. Европейские СМИ публикуют материалы, которые основаны на слухах и недостоверных источниках.

В распространении дезинформации Шалленберг также обвинил Китай.

Напомним, МИД РФ заявил, что в Москве удивлена утверждениями о якобы существующей «российской дезинформации о коронавирусе».

По мнению экспертов, опрошенных газетой ВЗГЛЯД, Вашингтон и Брюссель решили использовать вирус как новый повод для нападок на Москву.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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