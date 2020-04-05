Шэрон Стоун продемонстрировала пользу дыхательной гимнастики для очищения легких

05.04.2020, 6:53, Разное

Популярная американская актриса Шэрон Стоун разместила на своей странице в Instagram видеоролик, в котором показала свой комплекс дыхательных упражнений для очищения легких. Публикация знаменитости была одобрительно воспринята подписчиками.

Артистка выразила уверенность, что показанные ей тренировочные упражнения способствую усилению организма для противостояния опасным болезням. Она отметила, заниматься ими нужно регулярно, и в этом случае дыхательные пути будут существенно укреплены. Тренировку знаменитость показала подробно по шагам, которых оказалось четыре. В частности, первым из них является опущение дыхания вниз к брюшной полости, затем нужно произвести счет до десяти. Следующим этапом является задержка дыхания на десять секунд, после чего такой же период затрачивается на выдох.

Примечательно, что Шэрон Стоун находится в самоизоляции уже более трех недель, и советует фолловерам поступить таким же образом. Залогом победы над коронавирусом кинозвезда считает соблюдение всех необходимых мер предосторожности.

Подписчики восприняли публикацию с большим одобрением. Они поблагодарили звезду фильма “Основной инстинкт” за преподанные им рекомендации, а многие поклонники также отметили великолепную физическую форму любимицы. Пост знаменитости набрал более 50 тысяч “лайков”.