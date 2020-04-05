 

Стала известна причина расстрела пяти человек под Рязанью

05.04.2020, 6:30, Новости дня

Следственное управление Следственного комитета по Рязанской области рассказало, из-за чего произошел конфликт, в результате которого 32-летний мужчина застрелил пять человек в Елатьме.

По версии следствия, мужчина с балкона «сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали на улице под его окнами». Началась словесная перепалка.

Мужчина взял «одноствольное гладкоствольное охотничье ружье», вышел в подъезд и «произвел выстрелы в четырех молодых людей и женщину», сообщается на сайте управления.

Напомним, подозреваемый задержан и был доставлен на допрос. Открыто уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». 

В соцсетях сообщали, что «подозреваемый работал в психоневрологическом диспансере».



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