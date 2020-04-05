 

Ситуацию с COVID-19 в США сравнили с терактами 9/11

05.04.2020, 6:30, Новости дня

Американская пресса сравнила реакцию властей США на угрозы коронавируса и терактов 11 сентября 2001 года.

Washington Post пишет, что Белый дом еще 3 января «получил первое предупреждение о вспышке заболевания», а разведка США предупреждала президента страны Дональда Трампа «о серьезности угрозы».

Как пишет издание, понадобилось 70 дней «с момента первого уведомления», чтобы коронавирус перестали считать «отдаленной угрозой» и увидели в нем «смертельную опасность, способную забрать жизни десятков тысяч человек», передает РИА «Новости».

«Время было упущено», – говорится в материале. 

Washington Post отмечает, что в ситуации с терактами 11 сентября 2001 года также «имелось множество сигналов», но возглавлявший тогда США Джордж Буш-младший «к ним не прислушался, пока враг не ударил».

WP считает, что наибольшие ошибки допущены в разработке тестов на коронавирус, своевременное производство которых позволило бы «составить карту первых очагов и ввести карантинные меры».

Напомним, от коронавируса в США умерли 8 тыс. 98 человек. Глава американского государства Дональд Трамп предсказал еще «много смертей» от COVID-19 в США в ближайшее время.



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