У большинства граждан, умерших от коронавируса в Украине, были сердечно-сосудистые заболевания – Минздрав

05.04.2020, 6:10, Новости дня

У 61% граждан, которые умерли в Украине и имели коронавирусную инфекцию COVID-19, были также сердечно-сосудистые заболевания. Об этом 4 апреля проинформировал в Facebook Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения Украины.

“86% людей, умерших от COVID-19 в Украине, имели возраст старше 50 лет (по состоянию на 4 апреля). Большинство умерших имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легких и ожирение. У 30% умерших с наличием сопутствующей патологии были сочетания заболеваний. В целом доля болезней составляла (одна или несколько): 61% – сердечно-сосудистые заболевания; 40% – сахарный диабет; 13% – новообразования; 4% – заболевания почек; 9% – заболевания легких; 4% – ожирение”, – сказано в сообщении.

В ЦОЗ отметили, что все умершие перед смертью были госпитализированы, 64% лечились в отделениях интенсивной терапии.

86% людей, що померли від COVID-19 в Україні, мали вік старше 50-ти років (станом на 4 квітня)Більшість померлих мали… Posted by Центр громадського здоров’я України on Laupäev, 4. aprill 2020

На 4 апреля в Украине, по сведениям Министерства здравоохранения, насчитывается 1096 подтвержденных случаев коронавирусной болезни, 28 человек умерли, 23 выздоровели.

Большинство умерших в Украине – женщины. Чаще всего в стране от коронавирусной инфекции умирают граждане в возрасте от 50 до 69 лет.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 4 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 1,14 млн, из них почти 234 тыс. выздоровели, а почти 61 тыс. умерли.