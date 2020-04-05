Давиденко: Никакие пацаны с чистой кредитной историей и белым листом бумаги за спиной сегодня ни с одним вызовом, ни в одном министерстве не справятся

05.04.2020, 6:10, Новости дня

Бизнесмен, экс-депутат Киевского городского совета Алексей Давиденко считает, что в условиях кризиса украинским министерствам необходимы менеджеры, которые могут “работать на пределе”. Такое мнение он высказал в авторской программе главреда издания “ГОРДОН” Алеси Бацман, отвечая на вопрос, кого он видит министром здравоохранения.

“Это провокационный вопрос. У меня есть убеждение, и оно не меняется много лет. Я знаю, что к этому по-разному относятся. Я считаю, что в ситуации вызовов, которые у нас есть, министром должен быть менеджер. Менеджер, который в состоянии очень быстро, очень оперативно в круглосуточном режиме принимать решения. Я не говорю, что это коммерческий менеджер. Я просто говорю, что это менеджер – человек-управленец, который понимает, как быстро, оперативно принимать решения, и видит дальше одного шага вперед”, – сказал он.

Давиденко напомнил, что в начале российской агрессии в 2014 году “собственники многих крупных бизнесов брали на себя управление предприятиями, понимая, что, кроме них, в этой ситуации не разрулит никто”.

“Здесь точно такая ситуация, только, к сожалению, у государства нет собственника – у нас все менеджеры наемные. Поэтому здесь весь вопрос, чтобы во всех этих узких горлышках министерств, которые отвечают за то, чтобы мы выжили, должны быть люди, которые в состоянии работать на пределе и работали ранее в кризисных ситуациях”, – заявил Давиденко.

Он отказался назвать конкретные фамилии, но отметил, что “называл бы людей из бизнеса”, потому что “только топ-менеджеры из бизнеса имеют практические навыки выживания и круглосуточной работы в режиме нон-стоп в кризисных ситуациях”.

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“Я могу точно сказать: никакие эти пацаны с чистой кредитной историей и белым листом бумаги за спиной сегодня в этой ситуации ни с одним вызовом, который есть, ни в одном министерстве не справятся – при всем уважении к общественным организациям, к активистам, к журналистам, еще к кому-то. Максимум, который они могут сегодня, – быть членами наблюдательных советов, чтобы трудоустроиться. Сегодня абсолютно другие вызовы в стране”, – подчеркнул бизнесмен.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 4 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 1,14 млн, из них почти 234 тыс. выздоровели, почти 61 тыс. умерли.

В Украине по состоянию на 10.00 4 апреля подтверждено 1096 случаев коронавирусной болезни, 28 человек умерли, 23 выздоровели.

За время эпидемии в Украине сменилось два министра здравоохранения: 4 марта в связи с отставкой премьер-министра Алексея Гончарука с должности была смещена Зоряна Скалецкая, возглавлявшая Минздрав с августа 2019-го; назначенный вместо Скалецкой Илья Емец подал в отставку и был уволен меньше чем через месяц – 30 марта.