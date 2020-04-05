В Киеве могут прекратить передвижение частным транспортом – Кличко

05.04.2020, 6:10, Новости дня

Из-за коронавирусной инфекции в Киеве могут прекратить движение частного транспорта. Об этом 3 апреля в эфире телеканала ZIK заявил мэр столицы Виталий Кличко.

“Если мы увидим кратное увеличение [числа инфицироованных], чтобы инфекционного взрыва не было, где могут быть инфицированы тысячи или десятки тысяч людей, мы однозначно будем принимать более жесткие правила и может быть прекращено вообще передвижение улицами нашего города частным транспортом”, – сказал он.

Мэр Киева считает, что Украине не стоит делать ошибок, которые в мире допустили города и муниципалитеты.

“Мы надеемся на хорошее развитие событий, но, несмотря на это, мы должны также рассчитывать и на плохой сценарий, от которого, к сожалению, сейчас страдают и Соединенные Штаты Америки, и Италия, и Испания”, – отметил Кличко.

На 4 апреля в Украине, по сведениям Министерства здравоохранения, насчитывается 1096 подтвержденных случаев коронавирусной болезни, 28 человек умерли, 23 выздоровели.

В Киеве – 195 инфицированных, один летальный случай.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 4 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 1,14 млн, из них почти 234 тыс. выздоровели, а почти 61 тыс. умерли.