 

COVID-19 в мире: “пророчества” Трампа, Германия против США и британцы против сотовых вышек

05.04.2020, 6:05, Новости дня

Дональд Трамп заявил, что ожидает большое число смертей от коронавируса COVID-19 в ближайшее время. В Штатах заражено более 300 тысяч человек. И более восьми тысяч скончались.

При этом известно, что одна неделя в больнице при лечении коронавируса обойдется американцу минимум в 40 тысяч долларов — при условии, что у пациента есть медицинская страховка. И 75 тысяч долларов, если ее нет, передает телеканал "Россия 24".

Германия обвинила Штаты в медицинском пиратстве. Представители Вашингтона за тройную цену прямо в аэропорту Бангкока перекупили 200 тысяч респираторов с повышенным классом защиты. Хотя груз ранее оплатили немецкие власти. По такому же сценарию Штаты забрали маски, предназначенные Франции.

Азербайджан из-за коронавируса закрывает воздушные и наземные границы.

А в Британии появились новые луддиты. Там в разных городах стали жечь вышки сотовой связи из-за слухов, что технология 5G якобы способствует распространению коронавируса. Разъяснения ученых, что это не так, не помогли.



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