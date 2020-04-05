По факту расстрела пятерых человек в Рязанской области возбуждено уголовное дело

05.04.2020, 6:05, Новости дня

По факту расстрела пятерых жителей села Елатьма под Рязанью Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Уголовное дело возбуждено по пункту "а" второй части статьи 105 – "Убийство двух и более лиц", уточняет ТАСС.

Ранее сообщалось, что вооруженный 32-летний мужчина убил трех человек в подъезде жилого дома и двух человек – в квартире. Возможная причина ЧП – бытовая ссора.