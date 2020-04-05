 

На Камчатке подтверждены первые два случая COVID-19

05.04.2020, 6:05, Новости дня

На Камчатке подтверждены первые два случая заражения коронавирусом COVID-19. Уточняется, что оба пациента не покидали ни РФ, ни пределов Камчатского края. Они помещены в отдельные боксы, передает РИА Новости. Также в боксы изолированы и те, кто контактировал с заболевшими. О состоянии пациентов информации нет.

В РФ зафиксирован 4 731 случай COVID-19. Большая часть заболевших — 3 357  – в Москве. Умерли 43 человека, 333 выздоровели.

 



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