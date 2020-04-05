Школьник из Приморья создал ПО для наблюдения врачей за пациентами на карантине

05.04.2020, 5:53, Разное

Проживающий в Приморском крае школьник выступил с предложением к медикам использовать инновационный способ, благодаря которому они сумеют наблюдать за пациентами в период карантина. Об этом рассказали представители отечественного Минздрава.

Ученик смог разработать специальное компьютерное приложение, при помощи которого специалисты в области здравоохранения смогут мониторить в удаленном режиме состояние людей, заразившихся коронавирусом. Программой уже пользуются в одной из клиник Владивостока. Создал программное обеспечение школьник десятого класса, являющийся сыном медика. Он принял решение при помощи современных технологий облегчить работу коллектива, где работает его мать. Женщине и ее коллегам приходится созваниваться с гражданами, возвратившимися из-за рубежа, и спрашивать их о состоянии здоровья. Программу парень разработал почти за одни сутки, она уже «принята на вооружение» в больнице. Известно, что находящимся на изоляции лицам предоставили номера ID, благодаря которым они смогут обзавестись доступом к личному кабинету.

В настоящее время сервисом пользуются 170 человек на карантине. Они обязуются вводить свои данные на сайт, позже материалы поступают врачам. В руководстве учреждения уже оценили новшество, потому как медикам больше не требуется обзванивать многих людей.