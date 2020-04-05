 

Экс-главу «Метростроя» вернули из-под домашнего ареста в СИЗО

05.04.2020, 5:30, Новости дня

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга постановил заключить под стражу бывшего главу ОАО «Метрострой» Николая Александрова, который находился под домашним арестом, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

В рамках нового дела о растрате Александрова заключили под стражу «по 9 мая 2020 года». Адвокаты просили оставить его под домашним арестом или выпустить под залог, передает ТАСС.

Следствие считает, что он обеспечил подписание договоров на заведомо невыгодных для «Метростроя» условиях. В результате долг ООО «Метропаркинг» (свыше 729 млн рублей) переходил к ООО «Циклон КЗС» с ценой уступки 70%, а «Метрострой» терял право требования долга и имущества «Метропаркинга». 

Разницу в 30% от выплаты долга Александров и его неустановленные сообщники хотели присвоить. 

Напомним, о задержании Александрова стало известно в декабре 2019 года. Он был арестован по делу о растрате. Позднее его перевели под домашний арест.



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