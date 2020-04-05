Мнение: О чем молчит Беллингкет. Луганский “Бук”

05.04.2020, 5:18, Разное

Инженер Ренат Белялов продолжает разбирать "доказательства Беллингкет" с фактической точки зрения.

На сей раз производится сравнение видео с "Буком" в Луганске с другими видео на эту тему.

https://asd.news/articles/voyna/o-chem-molchit-belling%D1%81et/ – цинк

Вполне возможно, что речь идет о "Буке" ВСУ, который был захвачен ополченцами в конце июня 2014 года при занятии воинской части на улице Стратонавтов.

В ДНР тогда заявили, что у республики теперь появилась полноценное ПВО (до этого у ополченцев были только ПЗРК).

Министерство Обороны Украины тогда объявило, что потерянный "Бук" был в небоеспособном состоянии и ничего ценного ополченцы не захватили.

Но его дальнейшая судьба была неизвестной. Нет ни его фотографий после 2014 года с символикой ДНР, ни фотографий указывающих на то, что он был уничтожен/утилизирован. Как испарился.

Вполне возможно, что на одном из циркулирующих видео по "Букам" на Донбассе мелькает именно этот неисправный "Бук", который был куда-то вывезен.

Отсюда и отсутствие характерных для российских "Буков" деталей.