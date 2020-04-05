 

Трамп в речи о коронавирусе заявил о «великом будущем» США

05.04.2020, 5:08, Новости дня

США ждет великое будущее, сказал глава американского государства Дональд Трамп в заявлении на тему коронавируса.

Трамп считает работу Белого дома по борьбе с распространением коронавируса «эффективной». Президент США сообщил о необходимости «подавить вирус как можно скорее».

«У нас великое будущее», – приводит его слова ТАСС.

Трамп сказал, что США «должны вернуться к работе», нужно «открыть страну, это не должно занять месяцы и месяцы». По его словам, США «не создавались для того, чтобы быть закрытой» страной.

«Мы так лишь причиняем людям боль», – сообщил он, но не указал возможные сроки ослабления ограничительных мер.

Напомним, от коронавируса в США умерли 8 тыс. 98 человек. Трамп предсказал еще «много смертей» от COVID-19 в США в ближайшее время.



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