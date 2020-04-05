В Донецкой области боевики ранили местную жительницу – штаб ООС

05.04.2020, 4:54, Новости дня

4 апреля около 17.00 боевики ранили жительницу поселка Верхнеторецкое Донецкой области. Об этом в Facebook проинформировал пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

“Вооруженные формирования Российской Федерации в который раз открыли огонь по населенному пункту неподалеку от линии разграничения. Из станковых противотанковых гранатометов оккупанты обстреляли жилой сектор поселка Верхнеторецкое, который значительно удален от позиций Объединенных сил. В результате разрыва гранаты получила осколочное ранение в ногу местная жительница гражданка Д., которая в это время находилась на приусадебном участке собственного дома”, – сказано в сообщении.

Женщину госпитализировали.

В штабе ООС заявили, что боевики “в очередной раз продемонстрировали свое циничное отношение к жизни и здоровью мирных местных жителей и подтвердили преступную сущность установленного на захваченных территориях оккупационного режима”.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров “Нормандской четверки” – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Тогдашний глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.