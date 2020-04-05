 

Вице-президент “Барселоны” заразился коронавирусом

05.04.2020, 4:54, Новости дня

Вице-президент ФК “Барселона” Жорди Кардонер заразился коронавирусом, сообщает испанское издание Sport.es.

Как отмечает издание, Кардонер чувствует себя нормально и проходит лечение дома.

По информации Sport.es, заражение Кардонера – первый официально подтвержденный случай заболевания COVID-19 в каталонском клубе.

Mundo Deportivo пишет, что ранее заразились сотрудник медицинского штаба “Барселоны” Рамон Каналь и врач гандбольной команды Жозеп Антони Гутьеррес. О заболеваниях в основной футбольной команде до этого момента не сообщалось.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 4 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 1,14 млн, из них почти 234 тыс. выздоровели, а почти 61 тыс. умерли.

Испания по количеству заболевших занимает второе место в мире после США (124,7 тыс. инфицированных, 11,7 тыс. погибших, 34 тыс. выздоровевших).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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