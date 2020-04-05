 

В Черновцах из огнестрельного оружия убили мужчину – полиция

05.04.2020, 4:54, Новости дня

4 апреля в Черновцах убили 33-летнего местного жителя. Об этом проинформировала полиция Черновицкой области.

“Правоохранители установили, что сегодня, 4 апреля, в городе Черновцы на улице Воробкевича неизвестный нанес огнестрельное ранение в живот местному жителю. Пострадавшего госпитализировали в больницу, где он умер во время оказания медицинской помощи”, – сказано в сообщении.

Уголовное производство полиция открыла по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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