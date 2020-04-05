 

В Приморском крае метель оставила без электроснабжения более 30 тысяч человек

05.04.2020, 4:50, Новости дня

В Приморском крае свыше 30 тысяч человек остались без электроснабжения в связи с сильным ветром и снегом. Такие данные появились на сайте Министерства энергетики РФ.

Как уточняется, без электроснабжения остались бытовые потребители в 38 населенных пунктах Спасского, Ханкайского и Черниговского районов (порядка 30 тысяч 300 человек), а также 61 социально значимый объект.

Зафиксирован сбой в движении 29 грузовых поездов, сообщает РИА Новости.

В аварийно-восстановительных работах участвуют 21 бригада и 24 единицы специальной техники.



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