 

Взрыв на шахте в Колумбии: 11 человек погибли

05.04.2020, 4:50, Новости дня

Не менее 11 человек погибли в результате взрыва, прогремевшего на одной из шахт в центральной части Колумбии. Об этом сообщило издание Semana.

Как уточняется, ЧП произошло на угольной шахте деревни Пуэбло Вьехо в муниципалитете Кукунуба (столичный департамент Кундинамарка) днем в субботу. В результате взрыва 11 шахтеров погибли на месте. Четверых спасатели смогли вызволить из-под завалов, сообщает ТАСС.

Начато расследование случившегося. По предварительной информации, причиной взрыва мог стать выброс метана.



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