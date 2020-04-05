Спасатели прекратили поиски внучки сенатора Роберта Кеннеди и ее восьмилетнего сына

05.04.2020, 4:50, Новости дня

Спасатели прекратили поиски внучки сенатора Роберта Кеннеди Мейв и ее восьмилетнего сына Гидеона Джозефа Кеннеди Маккина, которые пропали во время плавания на каноэ в четверг, 2 апреля. Их считают погибшими. Об этом сообщило издание USA Today.

Как отмечается, спасательно-поисковая операция осуществлялась на площади свыше 29 тысяч квадратных километров в течение 26 часов с вечера четверга. Поиски не дали результатов, поэтому было принято решение прервать операцию. Перевернутое каноэ нашли в нескольких милях от того места, где в последний раз видели Мейв Кеннеди и ее сына, сообщает РИА Новости.

3 апреля сообщалось, что 40-летняя Мейв Кеннеди Таунсенд Маккин и ее сын Гидеон Джозеф Кеннеди Маккин пропали во время плавания на каноэ в Чесапикском заливе днем 2 апреля. По словам Дэвида Маккина, во время отдыха в доме на набережной дети играли в мяч во дворе, и он укатился в воду. Его жена и сын сели в каноэ, чтобы достать мяч из воды. Маккин предполагает, что они заплыли слишком далеко и не смогли вернуться назад.

Мейв Кеннеди – внучка сенатора Роберта Кеннеди, брата 35 президента Соединенных Штатов Америки Джона Кеннеди.