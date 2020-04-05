Bild – вместо тестов — британцы натаскивают собак на коронавирус

05.04.2020, 4:10, Новости дня

В силу нехватки тестов на коронавирус британцы придумали оригинальный способ выявления у человека заболевания, пишет Bild. Для этого они собираются использовать собак, способных распознавать характерный для COVID-19 запах. Таких животных можно будет задействовать в общественных местах для поиска заражённых.

Тестов на коронавирус все ещё не хватает. Возможно, вскоре их можно будет заменить собаками. В это верит Джеймс Логан, глава отделения контроля заболеваний в Лондонском университете.

ДЖЕЙМС ЛОГАН, глава отделения контроля заболеваний в Лондонском университете: Мы знаем, что собаки обладают удивительной способностью улавливать и запоминать запахи. И если у COVID-19 есть характерный запах, то мы сможем натренировать собак, чтобы они могли его распознавать.

В Великобритании организация Medical Detection Dogs уже тренирует четвероногих. В ходе дрессировки им нужно унюхать определённый запах в одном из восьми контейнеров и залаять. В организации уже накоплен положительный опыт в распознавании других смертельных заболеваний, рассказывает кинолог Роб Харрис.

РОБ ХАРРИС, кинолог: За последние 13 лет мы натренировали собак на распознавание целого ряда различных заболеваний. В частности, рака простаты и мочевого пузыря, Паркинсона, а также малярии.

Medical Detection Dogs основала Клэр Гест. Она убеждена, что наряду с медицинским тестированием собаки могут сыграть важную роль в сдерживании распространения вируса.

КЛЭР ГЕСТ, основатель Medical Detection Dogs: Как только собаки научатся точно распознавать коронавирус, их можно будет задействовать в общественных местах. Группа из пяти собак может проверять по 4,5 тысячи человек в день.

Дата выхода в эфир 03 апреля 2020 года.