DE – «объединиться в надежде» — Елизавета II выступит с экстренным обращением к нации на фоне пандемии

05.04.2020, 4:10, Новости дня

Королева Великобритании Елизавета II выступит с экстренным обращением к нации в связи с тревожной ситуацией с распространением коронавируса, пишет Daily Express. В своём послании монарх призовёт британцев оставаться дома и объединиться для борьбы с пандемией.



Reuters

Королева Елизавета II выступит с «редким и историческим» обращением к нации, призвав британцев объединиться ради победы над коронавирусом, пишет Daily Express.

Экстренное обращение станет четвёртым за 67 лет правления Елизаветы II. Прежде послания транслировались лишь в 2002 году перед похоронами королевы-матери, в 1997 году после смерти принцессы Дианы и в 1991 году во время войны в Персидском заливе.

По данным издания, выступить с экстренным посланием монарха вынудила тревожная ситуация с продолжающимся стремительным распространением коронавируса в Великобритании. По прогнозам, на следующей неделе число погибших в стране в день возрастёт до 1 тыс. человек.

Так, в пятницу число погибших выросло на рекордные 684 человека и достигло 3 605 человек.

По словам источника Daily Express, речь королевы будет «глубоко личным» обращением, в котором она назовёт эпидемию вызовом невиданного прежде масштаба и призовёт граждан «объединиться в надежде». Елизавета II также намерена отдать должное всем работникам сферы здравоохранения и сотрудникам по оказанию чрезвычайной помощи, которые круглосуточно лечат заражённых коронавирусом.

Кроме того, в преддверии тёплой погоды Елизавета II вновь призовёт британцев оставаться дома, а также выступит со словами сочувствия всем, кто потерял своих близких.

«Голос королевы вселит спокойную уверенность в том, что, в конце концов, мы с этим справимся», — приводит Daily Express слова неназванного источника в правительстве.