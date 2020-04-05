 

Гузеева пожаловалась на «уродов» в Instagram и пожелала им «самоубиться»

05.04.2020, 4:08, Новости дня

Телеведущая Лариса Гузеева сообщила, что закрывает комментарии в своем Instagram, так как «слишком много расплодилось уродов».

Гузеева сообщила в Instagram, что решила «подождать пока они самоубьются и захлебнутся в своем дерьме и желчи». Она уточнила, что личные сообщения теперь тоже «удаляет, не читая».

«Дорогим подписчикам» она при этом пообещала, что «еще пообщаются».

В конце марта Гузеева с матом потребовала от москвичей соблюдать режим самоизоляции.



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