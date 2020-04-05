 

Мнение: Год назад начался штурм Триполи

05.04.2020, 4:00, Разное

Год назад войска Хафтара пошли на штурм Триполи.
Несмотря на различные смешные и не очень повороты ливийского сюжета, спустя год боев на южных окраинах столицы Ливии, город ЛНА так взять и не смогла.
Если посмотреть на общую схему "приобретений", то для года боевых действий результат в западной Триполитании для Хафтара посредственный. Даже Гарьян был потерян. Единственный весомый успех, захват Сирта, но он произошел уже в отрыве от операции по штурму Триполи.

На начало апреля боевые действия сохраняют позиционный характер, с периодическими всплесками. Авиация ЛНА бомбит Триполи и Мисурату, турецкие дроны бомбят авиабазу Аль-Ватия, Сирт и район международного аэропорта. Обе стороны несут потери, но за счет мощно поддержки извне, в таком режиме война может идти еще много месяцев.

Ливия продолжает пожинать плоды насаждения "демократии" извне с бесконечной гражданской войной, разгулом терроризма, иностранной интервенцией, процветающей работорговлей и разваленой экономикой.

Источник: Colonel Cassad



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