 

В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах

05.04.2020, 3:59, Разное

В Москве на Патриарших прудах задержали мужчину, который гулял с собакой. Об этом сообщается в твиттере районного блога «Патриаршие».

Как уточнила «Новой газете» очевидица задержания, инцидент произошел около 16:45. Сотрудники полиции посадили мужчину в служебную машину и увезли, оставив его собаку на улице. Вскоре животное забрала жена, узнав об инциденте из чата собачников района.

На территории Москвы и десятков других российских регионов из-за ситуации с COVID-19 действует режим самоизоляции для граждан. Жителям этих регионов можно выходить в ближайший продуктовый магазин, в аптеку или на прогулку с домашними животными не дальше 100 метров от дома. Кроме того, можно пойти к врачу или поехать на работу.

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Источник: Новая газета



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