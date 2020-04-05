В Украине заразился коронавирусом третий военнослужащий

05.04.2020, 3:40, Новости дня

В Украине по состоянию на 17.00 4 апреля заразился коронавирусом третий военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом информирует в Facebook пресс-служба командования медицинских сил ВСУ.

Уже второй случай заболевания COVID-19 подтвержден среди военнослужащих Киевского гарнизона.

“Данный военнослужащий с конца марта находился на лечении в домашних условиях с симптомами ОРЗ. В связи с сохранением температуры было проведено два тестирования (быстрый тест и ПЦР), которые показали положительный результат”, – сообщает командование медсил.

Сейчас состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное, он лечится в домашних условиях под наблюдением медицинской службы.

Военнослужащие, имевшие с ним контакты при исполнении служебных обязанностей, – на самоизоляции.

В ближайшее время у них возьмут пробы для проведения исследования на возможное заболевание острой респираторной болезнью COVID-19.

Станом на 17.00 4 квітня в Збройних Силах України зареєстровано 3 випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу… Posted by Командування Медичних сил Збройних Сил України on Laupäev, 4. aprill 2020

2 апреля в ВСУ подтвердили два случая заболевания коронавирусом среди военнослужащих.

На 4 апреля в Украине, по сведениям Министерства здравоохранения, насчитывается 1096 подтвержденных случаев коронавирусной болезни, 28 человек умерли, 23 выздоровели.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 4 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 1,14 млн, из них почти 234 тыс. выздоровели, а почти 61 тыс. умерли.